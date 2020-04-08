В Томске работает «горячая линия» для психологической поддержки на время самоизоляции

8 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Центр «Семья»

Специалисты Центра «Семья» оказывают психологическую помощь томичам по «горячей линии». Именно сейчас, во время самоизоляции, в семьях остро стоит проблема психологического напряжения в межличностном общении, когда ежедневно круглосуточно люди находятся вместе, сообщают в Центре.

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«Семья в этот период сосредоточена в одном месте — дома. Помимо бытовых вопросов родителям необходимо обеспечивать досуг своим детям, справляться с какими-то межличностными сложностями. В такой атмосфере отсутствует разрядка, нет возможности сменить обстановку, — директор МАУ ЦПСА „Семья“ Татьяна Запасная. — Также сейчас негативное влияние на психику людей оказывают тревожные новости, которые могут провоцировать подавленность, негативные реакции по отношению к близким, панику».⠀

Цель специалистов Центра — сориентировать семью, успокоить, «снизить градус» отношений, дать возможность всем томичам рассматривать самоизоляцию в более позитивном свете.⠀

Позвонить на горячую линию для получения консультации психолога можно по номеру 8(3822)72-02-09 с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

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Консультации — бесплатные.

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