Томичей научат петь онлайн

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 апреля, Дом культуры «Маяк» запускает онлайн-мастер-классы по вокалу. Трансляции будут проходить до 25 апреля каждый вторник, четверг и субботу в 14.00 в инстаграм-аккаунте ДК.

Как сообщает пресс-служба мэрии, все желающие смогут начать самостоятельно заниматься дома и изучать вокал с нуля. Мастерами онлайн-занятий станут профессиональные педагоги, руководители вокальных студий дома культуры — Евгения Парамошина, студентка кафедры эстрадно-джазового вокала Санкт-Петербургского института культуры, руководитель вокальной студии «Fantasy» и Игорь Парамошин, студент кафедры эстрадно-джазового вокала Кемеровского государственного института культуры и искусств, руководитель вокальной студии «Music Band».

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