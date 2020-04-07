Количество обращений в соцсетях Томской области выросло в связи с коронавирусом

Тема коронавирусной инфекции второй месяц находится в топе обращений к органам государственной власти и местного самоуправления Томской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Если в марте она занимала второе место — после дорог и перед общественным транспортом, то за первую неделю апреля вышла на первое место, обогнав благоустройство и ЖКХ .

Всего в марте через социальные сети томичи и жители области задали власти 518 вопросов. Большинство традиционно лежит в сфере деятельности крупнейших муниципалитетов — Томска и Северска. Людей интересуют участки дорог, которые планируется отремонтировать в этом году, а также, с наступлением весны, кто ответственен за уборку придомовых территорий и вывоз мусора по конкретным адресам.

Что касается коронавирусной инфекции, чаще всего пользователи узнавали о наличии масок и антисептиков, как будет организован образовательный процесс в режиме самоизоляции, как работают те или иные организации и учреждения и куда позвонить, чтобы получить индивидуальную консультацию.

«Информации в СМИ и социальных сетях, в том числе в неофициальных пабликах, на тему коронавируса сегодня очень много, — отметил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. — Кто-то теряется в ее обилии, кто-то идет на поводу у сплетен и фейков. Свой, не всегда позитивный, вклад вносят пересылаемые в мессенджерах сообщения, имеющие мало общего с правдой. Советуем томичам черпать сведения по коронавирусу и не только, из официальных источников. Ежедневно в пабликах обладминистрации мы размещаем оперативные данные мониторинга заболеваемости, в сети „ВКонтакте“ создана и поддерживается группа оперативного штаба Томской области, отдельный канал, исключительно по этой теме, открыт в „Яндекс. Чате“. Наши сотрудники работают последние недели практически круглосуточно, чтобы томичи получали ответы как можно быстрее».

Адреса социальных сетей администрации Томской области:

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram

Facebook

Оперативный штаб Томской области по коронавирусу

Канал по коронавирусу в «Яндекс. Чате»