Студент Томского госунивеситета из Индонезии снял фильм ужасов о злом духе

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: youtube.com

Бакалавр Института экономики и менджмента ТГУ, YouTube-блогер с 288 тысячами подписчиков Тура Партхаяна снял короткометражный фильм ужасов о злом духе Squery Penty. Фильм уже набрал более 200 тысяч просмотров.

Как сообщает пресс-служба вуза, главные роли в новом фильме сыграли томские школьники. По сюжету герои празднуют приезд друга из Индонезии, и одна из них — Маша — случайно находит книгу Squery Penty. С этого момента их жизнь начинает меняться.

Тура Партхаяна приехал в Томск из Индонезии, он ведет свой YouTube-канал с 2017 года, среди почти 300 тысяч его подписчиков — зрители из Индонезии, Малайзии, Гонконга, Тайваня, Колумбии, Бразилии. Сейчас Тура учится в ТГУ и рассказывает о жизни студентов в России, например, снял видеоэкскурсию по кампусу ТГУ. Его гидами стали студенты, которые провели блогера по самым интересным местам кампуса — Университетской роще, ботаническому саду, библиотеке, новому корпусу Инстиута экономики и менеджмента — и рассказали о них.

— Я сам придумал легенду о двух братьях-врагах в сибирском лесу, я стараюсь избегать любой мифологии, чтобы не обидеть кого-то , — рассказал Тура Партхаяна . — Согласно придуманной легенде в Сибири есть лес, который называется «Точка 93» к северу — это лес, полный злых существ, которые любят вредить людям. И дача, где встретились герои близка к этому месту. В этом лесу есть дьявол Скуиды, который поселился в лесу и любит обманывать людей, но чтобы победить этого дьявола, его брат Скуери должен заклинанием запереть Скуиды в книге.

По словам студента, он выбрал жанр фильма ужасов, поскольку в нём могут сыграть все, от детей до взрослых. Кроме того, он хотел попробовать снять что-то особенное в Сибири, ведь русские не очень верят в призраков, а в Индонезии всё наоборот.

— Это первый опыт, когда я управлял русскими ребятами в своем собственном проекте. В итоге было много общения и хороших идей от команды, мы все чему-то научились и получили новый опыт. Например, съемка в холодном лесу в -11°С. А еще для жанра ужасов важен саундтрек. Чтобы выбрать самый жуткий, пришлось прослушать много мелодий, — добавил Тура Партхаяна .

Фильм студента ТГУ уже получил 29 тысяч положительных оценок на YouTube.

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