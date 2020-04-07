Томичам автоматически продлят субсидии на оплату ЖКУ на полгода

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Томичам и жителям области, получающим субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, они будут продлены автоматически на шесть месяцев.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марину Киняйкину, субсидии на оплату ЖКУ предоставляются на шесть месяцев, но в связи с режимом самоизоляции это ограничение в сроках снимается вплоть до 1 октября 2020 года.

«Если срок выплаты субсидии истекает с 1 апреля до 1 октября, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода», — пояснила Марина Киняйкина.

Специально обращаться в органы соцзащиты с заявлением о продлении субсидий или с документами, подтверждающими доход, в этот период не требуется.

После 1 октября 2020 года получателям данной выплаты нужно будет в установленный срок подтвердить право на нее и предоставить пакет документов.

После этого будет проведен перерасчет размера субсидии с учетом предоставленных сведений. Если субсидия, рассчитанная по документам, окажется больше, чем та, что фактически выплачивалась до 1 октября, то разницу перечислят получателю. Если же выплатили больше, чем получится по документам, то возвращать излишне выплаченные средства не потребуется.

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