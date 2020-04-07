У всех пациентов детской больницы в Томске отрицательные анализы на коронавирус

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 апреля, в инфекционных отделениях Томска находится 21 человек: 13 — в больнице №3, восемь — в детской больнице им. Сибирцева, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У всех пациентов детской больницы анализы на коронавирус отрицательные. У 10-ти пациентов горбольницы №3 также коронавирус не подтвержден, у трех вновь поступивших — анализы на исследовании.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 10 человек, заболевших среди них нет.

Новых подтвержденных диагнозов СOVID-19 в Томской области нет.

Напомним, решением губернатора Сергея Жвачкина до 15 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции. Региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, размещена на официальном сайте администрации Томской области.

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