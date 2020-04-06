Я не собираюсь закручивать гайки, но и популистских решений принимать тоже не буду - губернатор

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 6 апреля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин выступил с очередным посланием к жителям региона. В частности, он обратился к тем, кто нарушает режим.

«Вы можете не любить и критиковать власть и принимаемые нами меры. Но вы граждане нашей страны, вы жители Томской области. И будьте добры проявлять уважение к большинству, к тем, кто рядом. Ведь в конечном итоге именно из-за вас и вводятся такие жесткие режимы ограничений. Если бы все были сознательными, наверное, их бы не потребовалось», — отметил губернатор.

Также глава региона озвучил число людей, прибывших в Томскую область из-за границы в марте — 8 685 человек. 2 256 прибыли за последние две недели.

«Они вернулись из 50 стран мира, большинство из которых поражены эпидемией!», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что все, кто прибыл из-за рубежа после 18 марта, а также их родные и близкие находятся на самоизоляции, под наблюдением врачей, властей, полиции.

Кроме того, глава региона порекомендовал томичам воздержаться от собраний больших компаний.

«Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительной семьёй, — отметил губернатор. — Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьёй, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции. Никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе будет грош цена нашей самоизоляции».

В заключении Сергей Жвачкин призвал жителей региона немного потерпеть, привыкнуть к неудобствам и побыть дома с семьёй и близкими, чтобы сберечь себя и других.

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