Хозяйства Томской области увеличат посевные площади

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

В 2020 году в Томской области вырастут посевные площади. За счет ввода новых земель этот показатель будет на 3,3% выше, чем годом ранее, и составит 335 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, зерновых и зернобобовых культур хозяйства и сельхозпредприятия региона планируют посеять 165,3 тыс. га (101,5% к уровню 2019 года), технических культур — 26,1 тыс. га (104%). Площадь посевов кормовых культур увеличится на 6,7% и достигнет 135,1 тыс. га.

Под урожай 2020 года в регионе посеяно 17,1 тыс. га озимых зерновых культур или на 3,5 тыс. га (+25,7%) выше уровня 2019-го, зяби подготовлено 149,3 тыс. га (+1,6 тыс. га).

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