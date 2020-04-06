Власти Томской области отладят процесс дистанционного обучения в течение недели

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С каждой школой процесс дистанционного обучения будет отлажен в течение недели, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову.

Департамент общего образования Томской области совместно с районными управлениями образования в короткие сроки отладит, где это необходимо, процесс взаимодействия «школа – ученик – родитель» в режиме дистанционного обучения, который начат с понедельника, 6 апреля.

«В каждой школе разработана своя методика обучения. Родители не должны волноваться, что ребенок будет вынужден в течение дня получать знания только через интернет. Учтены СанПиНы, которые определяют нормы работы с компьютером для каждой возрастной категории. Предусмотрено время для самостоятельного усвоения школьного материала, контроля педагога за выполнением заданий», — объяснила Людмила Огородова.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина, отдельно отрабатывается механизм обучения в тех школах и населенных пунктах, где нет технической возможности обеспечить образовательный процесс с помощью новых технологий. По данным департамента образования, таких школ в регионе чуть более 20, в каждой из них обучается от пяти до 30-ти учеников. Главам муниципалитетов губернатор поставил задачу взять под личный контроль организацию образовательного процесса в каждой из этих школ.

«Полноформатное дистанционное обучение — это новая форма работы для абсолютно всех школ во всех регионах России. У нас сегодня практически нет нареканий к дистанционному режиму обучения студентов высшего и профессионального звена образования, а в школах механизм еще предстоит отладить», — отметила Людмила Огородова.

Напомним, распоряжением главы региона в Томской области открыты «горячие линии», по которым можно задать вопросы о дистанционном обучении.

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