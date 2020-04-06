Томичи смогут принять участие в PechaKucha Night Moscow

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе, 15 апреля, в 20:00 состоится специальный онлайн-выпуск московской PechaKucha — [PechaKucha Night Moscow + Яндекс. Практикум. Новые вызовы]. Эксперты из разных сфер выступят во всемирно известном формате PechaKucha и расскажут, как они справляются с новыми вызовами времени, что происходит в их индустриях в последние месяцы и какие подходы можно использовать, чтобы пережить надвигающийся кризис с минимальными потерями (а по возможности — выиграть).

Впервые за 10 лет встреча PechaKucha Night Moscow пройдет онлайн. Основные правила не изменятся — все эксперты будут выступать в формате 20 на 20, у каждого будет по 20 слайдов, на слайд отводится по 20 секунд. Таким образом одно выступление длится 6 минут 40 секунд. Столько же времени после каждой презентации отводится на вопросы зрителей и ответы.

Директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант расскажет, какую роль играют сейчас технологии в попытках человечества справиться с пандемией.

Один из самых известных рекрутеров в России Алёна Владимирская объяснит, как меняется рынок труда и что стоит сделать, чтобы сохранить работу или найти новую.

Известная теле- и радиоведущая, председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова, которая последние несколько недель работает в эфире «Маяка» из дома, поделится собственным опытом, как переживать кризисы и не забывать помогать тем, кто в этом нуждается особенно.

Режиссёр, директор и художественный руководитель «Упсала-Цирка» Лариса Афанасьева продемонстрирует, как они адаптируются под изменившуюся реальность и ищут новые форматы работы цирка.

Посмотреть подробную программу и зарегистироваться можно по ссылке — https://pechakuchamsk.timepad.ru/event/1293461/

Трансляция будет бесплатной. Ссылку организаторы пришлют за час до начала мероприятия. Начало в 20:00, время московское.

Дмитрий Абрамов, куратор образовательных проектов, один из организаторов PechaKucha Night Moscow: «В удивительные времена живем — каждый из своей квартиры сейчас может присоединяться к мероприятиям, которые идет по всему миру в онлайне. Уже можно зарегистрироваться на московскую — [PechaKucha Night Moscow + Яндекс.Практикум. Новые вызовы]. В новых условиях мы по-прежнему делаем упор на то, за что люди любят PechaKucha — уникальный опыт из первых рук, коротко и по существу. И мы пригласили экспертов, которым действительно есть, чем поделиться. Уверен, что томичам это тоже будет полезно и интересно».

Евгений Лебедев, директор по маркетингу Яндекс. Практикума: «Безусловно, сейчас происходит одно из важных событий нашего поколения. Каждый день выходят новые прогнозы по тому, как изменится офисная работа, наша социальная жизнь и привычки. Это все еще раз нам всем напоминает про то, что концепция lifelong learning актуальна для любых поколений и стран. Мы в „Практикуме“ за год работы увидели, как люди разных возрастов и из разных городов брали и меняли свою жизнь, когда у них не было на это внешних мотиваций. И мы верим, что несмотря на большую тревогу, которая есть у всех нас, происходящее в мире — это повод найти силы внутри себя и решиться на те изменения, которая раньше были не нужны».

PechaKucha — международный формат коротких презентаций, который существует более чем в 1200 городах мира. На встречах PechaKucha эксперты выступают с короткими лекциями в формате 20 на 20 — у спикера есть 20 слайдов, которые сменяются каждые 20 секунд. Формат появился в Токио в 2003 году. В Москве существует с 2009 года. Подробнее — https://www.pechakucha.com/

Яндекс. Практикум — помогает людям расти, на работе и в жизни. Проект помогает освоить новую специальность онлайн. Здесь учатся, получают навыки и опыт, создают новое и меняют свою жизнь. Подробнее — praktikum.yandex.ru

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