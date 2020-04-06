Томская библиотека проведет онлайн-встречу с педиатром и инфекционистом

В томской библиотеке «Дом семьи» еженедельно в апреле будут проходить прямые эфиры с приглашёнными специалистами, сообщается в Instagram библиотеки.

Завтра, 7 апреля, состоится онлайн-встреча с Евгенией Алексеевой, педиатром и инфекционистом клиники «Аб ово мед» на тему «Как обезопасить себя от вирусов и не поддаться панике».

Евгения расскажет о том, может ли помочь маска защитить от коронавируса, как правильно мыть руки и обрабатывать телефон, что делать если почувствовали недомогание и другое.

Все желающие смогут задать свои вопросы в комментариях. Их обсудят в прямом эфире.

Начало в 17.00 в Instagram библиотеки. Эфир будет доступен для просмотра ещё 24 часа.

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