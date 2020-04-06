В нескольких домах на Каштаке в Томске из-за аварии отключена холодная вода

6 апреля 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 6 апреля, из-за аварии на ул. Карла Ильмера, 11 несколько домов на Каштаке остались без холодной воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканал».

Сейчас сотрудники компании осуществляют переврезку аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 9:00 06.04.2020 до 03:00 07.04.2020 по следующим адресам в областном центре:

— Ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 10/3, 12/3, 14, 16, 16/1;

— Ул. Говорова, 30, 32, 36а.

В ликвидации аварии задействовано 18 человек и 6 единиц техники.

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