Федор Скворцов: «Думаю, пандемия переформатирует привычки потребителей»

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Спрашиваем у томских предпринимателей и руководителей, как коронавирусный кризис и режим самоизоляции отразился на их бизнесе уже сейчас и чего они ожидают в будущем.

Отвечает Федор Скворцов, директор по развитию компании Aurigma.

- Сейчас еще рано загадывать, как пандемия повлияет на наш рынок IT. Посмотрим, как ситуация будет развиваться.

Изменилось многое, поскольку IT – это «прилагательное» к каким-то отраслям промышленности, экономики. Когда отрасли переживают кризисы, бюджеты уменьшаются, расходы падают. Все эти процессы непосредственно влияют на IT-сферу. Мы все в одной общей цепочке. Редко, когда IT представляет собой отдельную индустрию. В большинстве случае IT-компании испытывают те же сложности, что остальные отрасли.

В России для развития экономики самое главное - это спокойствие. Последние 12 лет в стране не было глобальных потрясений (в 2014 году были, но относительно слабые). Это большой плюс для состояния экономики всей страны и нашего региона.

Текущие события, конечно, окажут сильно влияние на общую ситуацию. Вероятно, понадобится несколько лет, чтобы вернуться на прежний уровень развития. Не думаю, что в Томской области ситуация будет сильно отличаться от российской. Более того, российская не будет слишком отличаться от общемировой. Экономика нашей страны - неотъемлемая часть мировой экономики. И восстановление российской экономики будет определяться темпами роста всей мировой экономики после пандемии.

Если говорить о возможностях для развития, то, думаю, пандемия переформатирует привычки потребителей. Но насколько всем хватит места в новом мире, всем ли удастся что-то достигнуть на образовавшихся рынках, будет ли достаточно потребительского спроса, для того что бы расти? Пока эти вопросы остаются открытыми.

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