Минтруд России запустил оперативный мониторинг рынка труда

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Работодатели Томской области в режиме онлайн могут подать сведения о планируемых изменениях в оргштатной структуре своей организации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Упрощенный и ускоренный сбор данных от работодателей поможет своевременно принять необходимые меры по поддержке бизнеса.

Подать сведения можно через портал «Работа в России». Работодатели могут по определенной форме предоставить информацию о численности работников, находящихся на временной удаленной работе, работающих неполный рабочий день, находящихся в простое, в отпусках без сохранения заработной платы, предполагаемых к увольнению и др.

«Онлайн-отчетность поможет оценить ситуацию на региональном рынке труда в режиме реального времени, использовать данные для анализа, чтобы при необходимости принять меры по поддержке занятости», — сообщила начальник департамента труда и занятости Томской области Светлана Грузных.

Инструкция для работодателей

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