Томичей просят отложить ремонт до окончания режима самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Во время режима полной самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. В связи с этим на горячую линию администрации города поступают жалобы пожилых томичей на использование соседями дрелей и перфораторов, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. Из-за шума страдают не только люди старшего возраста, но и семьи с маленькими детьми, которые не могут выйти на улицу», — говорится в сообщении.

Администрация обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к данной ситуации и отложить проведение ремонта до полного снятия ограничительных мер.

Тэги/темы: