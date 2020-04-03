Томичей просят отложить ремонт до окончания режима самоизоляции
3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Во время режима полной самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. В связи с этим на горячую линию администрации города поступают жалобы пожилых томичей на использование соседями дрелей и перфораторов, сообщает пресс-служба мэрии.
«В период самоизоляции некоторые жители многоквартирных домов проводят ремонт. Из-за шума страдают не только люди старшего возраста, но и семьи с маленькими детьми, которые не могут выйти на улицу», — говорится в сообщении.
Администрация обращается к жителям с просьбой отнестись с пониманием к данной ситуации и отложить проведение ремонта до полного снятия ограничительных мер.
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