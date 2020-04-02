Томские полицейские задержали нарушителя карантина на Коммунальном мосту

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске сотрудники ДПС задержали автомобиль, водитель которого должен был находиться на карантине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«На посту ДПС был задержан водитель, который должен был находиться на карантине. У нас есть соответствующие списки, по которым был установлен данный факт нарушения законодательства РФ», — сказал сотрудник ДПС.

Нарушителя передали работникам «скорой».

Всего за прошедшие сутки сотрудники внутренних дел проверили по месту пребывания около 600 человек и выявили 5 нарушений карантинного режима. Всего за весь период проверочных мероприятий было выявлено 29 нарушений. Проверено более 400 заведений на предмет соблюдения установленного Администрацией области запрета деятельности. Так, 2 апреля 2020 года, в селе Кривошеино, стражами порядка выявлен индивидуальный предприниматель, в отношении которого составлен административный протокол по статье 19.1 КоАП РФ. Всего за весь период выявлено 4 нарушения.

Сотрудники полиции призывают граждан внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на данные официальных источников.

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