С понедельника Томский госуниверситет возобновляет дистанционное обучение

3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В понедельник, 6 апреля, в соответствии с указом президента РФ и приказом Минобрнауки РФ Томский госуниверситет продолжит дистанционное обучение студентов, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы всячески поддерживаем режим самоизоляции в стране, поэтому с понедельника все обучающиеся в ТГУ выходят на онлайн-пары: студенты, магистранты и аспиранты. По максимуму на дистанционной режим переходят преподаватели, при необходимости помощь им будут оказывать цифровые волонтеры вуза. Университет полностью готов к дистанционному обучению, все 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения, основная масса работы фиксируется в Moodle. Каникулярная неделя позволила нам окончательно пересобраться и решить оргвопросы, связанные с дистанционным форматом работы", – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Как подчеркивает ректор, ТГУ обладает тремя базовыми вещами для успешного обучения онлайн: необходимой инфраструктурой, соответствующим контентом и подготовленными специалистами. С изменением формата образовательный процесс в университет идет без снижения его качества.

Зонтичная система работы с факультетами доказала свою эффективность и позволила минимизировать количество методических и технических затруднений в условиях полного перехода университета на дистанционное обучение. На каждом факультете утверждён заместитель декана по электронному обучению, представители всех учебных подразделений прошли специальный курс на базе Института дистанционного образования ТГУ. По программам повышения квалификации обучено 1083 преподавателей университета, из них 163 человека продолжили обучение на более сложном уровне.

Эксперты ТГУ в сфере онлайн-обучения запустили проект «Онлайн – преподавателю: эффективно и просто». Он основан на базовых принципах современного онлайн-обучения: небольшие форматы, ежедневное пополнение, социальное обучение (любой может обучать и учиться), индивидуализация. Задача проекта – психологически поддержать преподавателей, помочь им освоиться в новой реальности. Как сообщают авторы, на странице проекта и в аккаунтах ИДО ТГУ в соцсетях регулярно будут появляться небольшие материалы для преподавателей – лайфхаки, случаи из практики, методические советы, конкретные рекомендации по работе в онлайне.

С помощью специалистов ИДО в университете за последние несколько лет разработано более 9 тысяч учебных курсов по всем дисциплинам – с заданиями, контрольными проверками, рекомендуемыми источниками и прочим. ТГУ одним из первых российских вузов представил свои массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) на платформе Coursera. Сейчас на ней размещены 80 открытых курсов ТГУ, еще 20 подготовлены вместе с российскими и зарубежными партнерами.

С 28 марта ТГУ присоединился к программе Coursera for Campus. Студентам, аспирантам и сотрудникам ТГУ теперь открыт свободный доступ почти к 4000 курсов, представленным на платформе. До 31 июля 2020 года можно записываться на онлайн-курсы ведущих университетов и компаний, обучаться совершенно бесплатно, а также получать сертификаты по тем курсам, которые будут завершены.

В сообщении отмечается, что с 6 апреля все административные структуры ТГУ и всё, что связано с жизнеобеспечением вуза, работают в обычном режиме, и каждый руководитель подразделения сам принимает решение о доступе сотрудников в университет.

Созданный в университете штаб оперативно решает насущные вопросы, организована собственная «горячая линия», куда можно обратиться, – т. (3822) 785-188.

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