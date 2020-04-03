Томичей приглашают на онлайн-лекции об органическом земледелии
Завтра, 4 «Открытый университет» Томского госуниверситета запускает курс онлайн-лекций об органическом земледелии и экологически грамотном домашнем хозяйстве, сообщает пресс-служба вуза.
Автор лекционного курса – доктор биологических наук, профессор Биологического института ТГУ Андрей Сергеевич Бабенко. За 10 минут до начала лекции в группе ВКонтакте будет публиковаться пост со ссылкой, переход по которой подключает пользователя к сервису Zoom.
Расписание лекций:
4 апреля, суббота: 15.00 – 15.40 «Современное органическое земледелие: рациональное землепользование»
- Что такое органическое земледелие и органическая продукция.
- Покупать органические продукты или производить самому?
- Можно ли отказаться от минеральных удобрений и химических средств защиты растений?
7 апреля, вторник: 18.00 – 18.40 «Современное органическое земледелие: вермикультура как составная часть органического сельского хозяйства»
- Удобрения из отходов своими руками.
- Основы технологии вермикомпостирования.
- Использование вермикомпостов в домашнем хозяйстве.
11 апреля, суббота: 15.00 – 15.40 «Экологически грамотное хозяйство: организация земельного участка»
- Ваш земельный участок: планирование территории, севообороты, рациональное размещение культур.
- Что и как выращивать на загородном участке, как убирать и хранить.
14 апреля, вторник: 18.00 – 18.40 «Экологически грамотное хозяйство: экономное использование ресурсов»
- Утилизация отходов в городском и загородном доме.
- Экономное расходование тепла и электроэнергии в доме.
Организаторы обращают внимание, что Zoom нужно установить заранее. Инструкцию по подключению можно найти здесь.
Всю актуальную информацию можно найти на странице «Открытого университета» ВКонтакте и на сайте.