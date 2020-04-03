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Томичей приглашают на онлайн-лекции об органическом земледелии

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Завтра, 4 «Открытый университет» Томского госуниверситета запускает курс онлайн-лекций об органическом земледелии и экологически грамотном домашнем хозяйстве, сообщает пресс-служба вуза.

Автор лекционного курса – доктор биологических наук, профессор Биологического института ТГУ Андрей Сергеевич Бабенко. За 10 минут до начала лекции в группе ВКонтакте будет публиковаться пост со ссылкой, переход по которой подключает пользователя к сервису Zoom.

Расписание лекций:

4 апреля, суббота: 15.00 – 15.40 «Современное органическое земледелие: рациональное землепользование»

7 апреля, вторник: 18.00 – 18.40 «Современное органическое земледелие: вермикультура как составная часть органического сельского хозяйства»

11 апреля, суббота: 15.00 – 15.40 «Экологически грамотное хозяйство: организация земельного участка»

14 апреля, вторник: 18.00 – 18.40 «Экологически грамотное хозяйство: экономное использование ресурсов»

Организаторы обращают внимание, что Zoom нужно установить заранее. Инструкцию по подключению можно найти здесь.

Всю актуальную информацию можно найти на странице «Открытого университета» ВКонтакте и на сайте.

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