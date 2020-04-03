В Томской области утвердили перечень системообразующих организаций

3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В Томской области утвержден перечень системообразующих предприятий и бюджетных учреждений региона. В него вошли 240 организаций. Глава региона поручил своим заместителям вести в них непрерывный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности и занятости, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор напомнил, что председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень из 646-ти организаций, имеющих большое экономическое значение для страны. В их числе пять томских компаний — АО «Аграрная группа», АО «Сибирская аграрная группа», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «КДВ групп» и ООО «Камелот-А» (розничная сеть «Ярче»).

«Мы создали перечень важнейших региональных организаций, включив в него не только промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения. Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача — вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор уточнил, что мониторинг будет включать оценку основных технических и финансово-экономических показателей системообразующих организаций; оценку рисков, способных оказать негативное влияние на их деятельность; предложения по устранению выявленных рисков либо минимизации их негативного влияния; сведения о неполной занятости работников, а также увольнении либо сокращении работников; сведения о просроченной задолженности по заработной плате.

«Сегодня государство принимает беспрецедентные меры для защиты бизнеса, социальных организаций и граждан от экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Задача власти всех уровней — обеспечить их адресную и эффективную поддержку», — добавил томский губернатор.

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