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В конце апреля жители части домов между пл.Ленина и ул.Дальне-Ключевской останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, водоканал томсководоканал отключение воды график отключения В конце апреля жители части домов между пл.Ленина и ул.Дальне-Ключевской останутся без воды

В связи с ремонтными работами 24 апреля в домах между пл.Ленина и ул.Дальне-Ключевской отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся дома по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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