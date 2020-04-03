В конце апреля жители части домов между пл.Ленина и ул.Дальне-Ключевской останутся без воды

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В связи с ремонтными работами 24 апреля в домах между пл.Ленина и ул.Дальне-Ключевской отключат воду, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.30 до 23.00. В это время без воды останутся дома по адресам:

пер. 1905 года, 8/1, 14, 14/1, 7, 7в;

пер. Ванцетти, 6а, 12, 9;

ул. Дальне-Ключевская, 3;

ул. Карла Маркса, 29/1;

пер. Карповский, 6 стр.1;

пер. Кооперативный, 10;

пер. Красный, 6, 6/1, 6а, 10, 5, 7, 13, 15;

пл. Ленина, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 12, 14;

пр. Ленина, 82а, 82б, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 108/1, 110, 112а, 116, 118, 118/1, 120, 122, 124, 124/1, 134а, 136а, 138, 138а, 142, 144, 144а, 146, 150а, 150б, 152, 152/1, 129, 133, 133а, 137, 141, 141/1, 147, 149, 151, 151/1, 151/1 стр.1, 151а, 153, 155, 157, 181, 189, 189/1, 191;

пер. Островского, 5;

ул. Розы Люксембург, 26, 38/2;

пер. Сакко, 2/7, 4, 5;

пер. Совпартшкольный, 6, 6а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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