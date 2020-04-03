В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов на COVID-19
3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
По данным на сегодняшнее утро, 3 апреля, в Томской области нет новый подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию, в инфекционных отделениях Томска находятся 31 человек.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, из них 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19 пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.
В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
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