В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов на COVID-19

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на сегодняшнее утро, 3 апреля, в Томской области нет новый подтвержденных диагнозов на коронавирусную инфекцию, в инфекционных отделениях Томска находятся 31 человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, из них 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19 пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

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