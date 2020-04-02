В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов COVID-19

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

На сегодняшний день, 2 апреля, в Томске нет новый подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции. По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В больнице №3 Томска продолжают лечение 16 человек: у 10-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у шести в работе. В северской инфекционной больнице на лечении остается один пациент с ранее подтвержденным диагнозом ОРВИ. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, с сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по контролю за выявлением коронавирусной инфекции в регионе включены данные по анализам, взятым у пациентов детской инфекционной больницы имени Сибирцева. Сюда госпитализируются дети с ОРВИ, гриппом и пневмонией, у которых в обязательном порядке также берутся анализы на коронавирусную инфекцию.

«На данный момент в больнице находится 13 детей, у всех взяты смывы на COVID-19. Восемь анализов готовы, по ним диагноз коронавирус не подтвержден, у пяти человек анализы находятся на исследовании», — сообщил Иван Деев.

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