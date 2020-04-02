Руководителя северской организации подозревают в растрате более 2 млн рублей коммунальных платежей

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области полицейские задержали одного из руководителей общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в крупной растрате, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации, документально подтвержденной сотрудниками полиции, с июля 2018 по конец 2019 года подозреваемый похитил денежные средства энергосбытовой компании, перечисленные собственниками помещений многоквартирных жилых домов, в качестве оплаты за электроэнергию на содержание общего имущества многоквартирных домов. Общая сумма похищенного составляет более 2 млн рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области расследуется уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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