В Томске при пожаре в жилом доме эвакуировали 30 человек из-за горящего в подвале мусора

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне днем, 1 апреля, в Томске загорелся 4-этажный панельный жилой дом на пр.Кирова, 34, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13.42. К приезду пожарных шел дым из подвала в 3 подъезде, были плотно задымлены 2 и 3 подъезды. Из здания были эвакуированы 30 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 13.57. В результате в подвале сгорел мусор на площади 2 кв.метра.

Причина пожара устанавливается.

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