В Томске доставка суши сшила для клиентов многоразовые маски

1 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: доставка «Суши Кот»

Томская доставка «Суши Кот» сообщила в своем инстаграме, что сотрудники компании сшили 20 многоразовых масок с отсеком под фильтр, куда можно вставить на своё усмотрение вату, марлю или бинт. Как указано в сообщении, желающие могли попросить добавить одну маску к заказу или забрать в филиале «Суши Кота» на Усова, 21 совершенно бесплатно.

- У моего мужа доставка суши, и мы, как и многие, столкнулись с проблемой – в аптеках масок нет, в инстаграме они стоят огромных денег. Думали, как быть, и решили сшить маски сами, - инициатор акции Олеся Миронова поясняет, как возникла идея. - У меня был свой проект – мы шили детские комплекты, поэтому дома немало ткани, натурального хлопка. Посмотрели видео на ютубе, решили: сошьем маски своим сотрудникам, и заодно поможем клиентам, внесем в борьбу с пандемией такой небольшой вклад. Завтра снова отвезем по 20 масок в каждый из двух филиалов «Суши Кота». Наши «производственные мощности» – это около 40 масок в день. Сегодня мы сшили 40, поскольку мне помогает муж.

Олеся отметила, что сшить маску несложно. Но проблема в том, что сейчас в магазинах не купить обычной резинки, хотя обычно этот материал в достатке.

Как долго «Суши Кот» будут шить маски, неизвестно:

- Пока мы сидим дома в самоизоляции и совмещаем приятное с полезным, - говорит Олеся. – Может, закончим делать маски, когда у нас не останется для них материалов. Штук на 100, по моим подсчетам, еще точно должно хватить. В заказ добавляем по одной маске, нам приятно, что люди интересуются ими, надеемся, на нас не обидятся, что мы не вкладываем больше. Я удивлена, что нашей идей так заинтересовались.

У поста «Суши Кота» о масках уже более 70 репостов, хотя доставка только недавно стала активно развивать свой инстаграм.





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