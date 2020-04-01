Призыв в Томской области пройдет в плановом режиме, но медкомиссии и отправку отсрочат
Сегодня, 1 апреля, в Томской области стартует весенний призыв. Он пройдет в плановом режиме, однако часть мероприятий будут отсрочены на неделю, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Как сообщил главный военком региона Юрий Жуков, эпидемиологическая обстановка не повлияет на количественные параметры призыва, однако из-за карантинных ограничений медицинские освидетельствования и отправка новобранцев в войска будут отсрочены на неделю.
Всего до 15 июля на срочную службу в армию планируется отобрать 135 тысяч человек, в том числе около 600 — из Томской области.
На сборном пункте для профилактики вирусных инфекций всех призывников обеспечат масками и средствами гигиены, а после прибытия молодого пополнения в воинские части, как и в прошлые годы, их на две недели изолируют от других солдат.