Призыв в Томской области пройдет в плановом режиме, но медкомиссии и отправку отсрочат

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 1 апреля, в Томской области стартует весенний призыв. Он пройдет в плановом режиме, однако часть мероприятий будут отсрочены на неделю, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил главный военком региона Юрий Жуков, эпидемиологическая обстановка не повлияет на количественные параметры призыва, однако из-за карантинных ограничений медицинские освидетельствования и отправка новобранцев в войска будут отсрочены на неделю.

Всего до 15 июля на срочную службу в армию планируется отобрать 135 тысяч человек, в том числе около 600 — из Томской области.

На сборном пункте для профилактики вирусных инфекций всех призывников обеспечат масками и средствами гигиены, а после прибытия молодого пополнения в воинские части, как и в прошлые годы, их на две недели изолируют от других солдат.



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