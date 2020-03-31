В Томске под колеса ВАЗа попал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 31 марта, в Томске под колеса ВАЗ-21074 попал 41-летний мужчина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.35 на пр.Комсомольском, 62/2. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Очевидцев ДТП просят звонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

Тэги/темы: