Правоохранители будут контролировать режим самоизоляции, но крайних мер ждать не стоит — замгубернатора

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 31 марта, в Томской области введен режим полной самоизоляции. Осуществлять контроль самоизоляции будут правоохранительные органы и сотрудники Роспотребнадзора, но не стоит ждать крайних мер, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева.

«Губернатор в своем обращении акцентировал внимание, прежде всего, на самодисциплину жителей городов и районов Томской области. Введение ограничительных мер дает реальную возможность остановить распространение инфекции, поэтому важно, чтобы каждый ответственно отнесся к этому периоду времени», — сказал Иван Деев.

Он также отметил, что после окончания текущей нерабочей недели, объявленной Президентом России, все работающие и служащие, не переведенные на дистанционный режим, смогут выйти на работу.

Согласно распоряжению, жители Томской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин или аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 метров от дома. Покидать место проживания допускается в случае обращения за медицинской помощью, следования к месту работы, в случае если она не приостановлена работодателем.

«Лучше избегать без острой необходимости посещения поликлиник. Если необходима медицинская помощь, лучше вызывать врача на дом. Людям с хроническими заболеваниями препараты будут выписываться и выдаваться сразу на полгода. Операции выполняются в обычном режиме, также в полном объеме оказывается онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи», — уточнил заместитель губернатора.

Границы региона не закрыты, въезжать и выезжать из области можно в обычном порядке.

Предприниматели могут оказывать транспортные услуги, услуги доставки еды и продуктов питания; продолжат работу волонтерские штабы, которые оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям и маломобильным гражданам.

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