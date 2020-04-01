Томичи смогут оформить подписку на газеты и журналы через интернет

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Жители Томской области могут оформить подписку на периодические печатные издания через электронный сервис Почты России, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда просто необходимо оставаться дома, многие не знают, чем занять себя и своих детей. Почта России рекомендует совместить приятное с полезным — занять себя и своих близких прочтением любимой литературы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что жители Томской области могут также оформить подписку для родных и друзей на любой почтовый адрес в любом регионе России. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя.

Чтобы воспользоваться возможностью оформить подписку, не выходя из дома, нужно посетить сайт podpiska.pochta.ru или воспользоваться мобильным приложением «Почты России».

Подписка на второе полугодие 2020 года стартует 1 апреля. Сейчас же можно подписаться на оставшиеся месяцы первого полугодия. Оплатить стоимость подписки можно на сайте Почты России или в мобильном приложении без комиссии с помощью банковской карты.

На сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении также можно принять участие в благотворительной акции «Дерево добра», в рамках которой вы можете подарить подписку на журналы и газеты детским домам, школам-интернатам, домам престарелых, сельским библиотекам и другим социальным учреждениям.

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