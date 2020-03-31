С томских прилавков исчезает корень имбиря: цены на пряность выросли в несколько раз

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: pixabay.com

С томских прилавков исчезает корень имбиря. Цены на пряность в некоторых магазинах выросли в несколько раз.

Исчезновение имбиря связывают с распространением в сети информации о его предполагаемой эффективности против коронавируса.

Как сообщили Томскому Обзору в гипермаркете «Лента», в наличии свежего имбиря у них нет, хотя только вчера была поставка. Согласно электронным каталогам продуктов (Хороший выбор, Едадил), в Томске остался только маринованный и сушёный имбирь.

Однако томичи делятся в соцсетях, информацией о наличии пряности в овощных киосках по завышенным ценам. Так в одной из точек на пл. Дзержинского томичка обнаружила корень имбиря по цене 2 500 р. за килограмм. Оптовая цена на имбирь еще несколько дней назад составляла 250 р.

Цена на имбирь подскочила не только в Томске. Так, в Краснодаре его можно встретить по цене 7 000 р. за килограмм, в Омске — 2 500 р.

Имбирь - многолетнее травянистое растение, его также называют Имби́рь апте́чный, Имбирь лека́рственный, Имбирь настоя́щий, Имбирь обыкнове́нный - на латыни Zīngiber officināle. Выращивается в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В Средние века был завезён в Европу, использовался в качестве пряности и лекарства, в том числе, считался одним из основных средств для профилактики чумы. Сегодня отвар имбиря с лимоном и медом часто используют при простудных заболеваниях, а также при приготовлении блюд и напитков азиатской кухни.

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменены массовые мероприятия, часть учреждений закрыта, вузы перешли на дистанционное обучение, в школах продлили каникулы, применяются меры для профилактики распространения вируса.

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