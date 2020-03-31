Томск набрал 3,1 балла в индексе самоизоляции Яндекса

Яндекс создал индекс самоизоляции, позволяющий рассчитать индекс самоизоляции в разных городах, чтобы понять, насколько хорошо россияне справляются с соблюдением мер профилактики в борьбе с эпидемией коронавируса. По данным сервиса, на сегодняшний день большинство томичей предпочитают оставаться дома.

Для расчёта баллов сервис сравнивает уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если уровень активности такой же, как в час пик обычного буднего дня — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Сервис разделил города на 3 категории: с населением более 1 млн. человек, с населением более 500 тыс. человек и остальные.

Количество баллов обозначает следующее:

От 0 до 2,4 балла – на улице много людей

От 2,5 до 3,9 балла – большинство людей дома

От 4 до 5 баллов – на улице почти никого

В списке городов с населением более 1 млн. человек, Новосибирск занял последнее место, набрав ровно 3 балла. С результатом 4 балла лидером группы стал Воронеж.

Среди городов с населением более 500 тыс. человек, Томск набрал 3,1 балла – большинство людей в данный момент остаются дома. Столько же набрали Барнаул и Новокузнецк. Лидером в этой группе стал Ярославль, набрав 4,2 балла, предпоследнее место в группе у Кемерово – 2,9 балла, а самое маленькое количество оказалось у Владивостока – 2,8 балла.

Среди всех городов таблицы, обогнав города-миллионники и те, население которых более 500 тыс. человек, лучший результат показал Калининград – 4,7 балла. Самые низкие баллы среди всех показателей таблицы также у Владивостока.

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