Томичи увидят лучшие спектакли томских театров онлайн

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Театром юного зрителя

Томские театры предлагают зрителям записи своих лучших спектаклей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Театр драмы демонстрирует и архивные записи когда-то популярных спектаклей, и действующий репертуар. С 31 марта по 5 апреля состоятся онлайн-показы спектаклей, среди которых комедия «Игроки», эскиз спектакля «Сережа очень тупой», драма «Васса и другие», а также мелодрама «Безымянная звезда». Полный перечень представлен на сайте театра.

Томский ТЮЗ подготовил онлайн-показ эскиза Никиты Рака с лаборатории «Рупор» «Офелия боится воды» — постановку современной пьесы Юлии Тупикиной, имеющей немало параллелей с персонажами известной трагедии Шекспира. Она была сыграна только один раз, в 2017 году.

Для семейного просмотра ТЮЗ покажет спектакль «Братец Лис и/или Братец Кролик» — это захватывающий вестерн с колоритными обитателями дикого леса. Подключиться к трансляции можно на сайте ТЮЗа.

Театр куклы и актера «Скоморох» представит для своих зрителей спектакли «Теремок» и «Три поросенка», рубрики «Домашний театр» (мастер-классы по созданию кукол) и «Скоморох читает сказки» (в исполнении артистов театра Николая Ежова и заслуженной артистки России Татьяны Ермолаевой). Подробная информация и расписание спектаклей на сайте «Скомороха».

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