Томское «Спецавтохозяйство» переходит на весенне-летний режим работы и будет мыть улицы дезинфицирующими средствами

С сегодняшнего дня, 31 марта, муниципальное «ТомскСАХ» перешло на весенне-летний режим работы. Основная спецтехника будет переоборудована для работы по подметанию улично-дорожной сети, мойке дорожного полотна и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Полностью переоснащение техники навесным оборудованием для работы в летний период будет завершено к 10 апреля. Накануне на улицах Томска работало 63 единицы техники, в ручной уборке было задействовано 145 человек.

Сегодня, 31 марта, механизированными звеньями «ТомскСАХ» будет проводиться очистка прибордюрной части от зимних накоплений: на участках пр. Ленина от Московского тр. до ул. Нахимова, пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Белинского), пр. Фрунзе (от ул. Белинского до ул. Гоголя), а также по пр. Кирова.

Также мэр Томска Иван Кляйн сегодня поручил руководству «ТомскСАХ» связаться с Роспотребнадзором и запросить информацию, о том, какие вещества могут быть применены для дезинфекции улично-дорожной сети, тротуаров, зданий, остановочных комплексов.

«В распоряжении „ТомскСАХ“ есть поливомоечные машины и мини-диггеры, которые могут осуществлять такую мойку. Руководству предприятия нужно заготовить необходимые растворы, чтобы быть готовыми выполнять дезинфицирующую обработку», — поручил мэр Томска Иван Кляйн.

Также будет продолжено рыхление снега и сбор вытаявшего мусора вдоль обочин, на пешеходных переходах, в районе остановочных комплексов.

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