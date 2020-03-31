Томская полиция ищет автора фейкового видеоролика о «медиках-ворах»

31 марта 2020 / Томский Обзор

Управление МВД по Томской области выяснило, что распространяемый в интернете ролик о «медиках-ворах», является подделкой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства во вторник.

«В настоящее время в ряде мессенджеров распространяется запись, согласно которой неизвестные, выдавая себя за медиков, проводят поквартирный обход и совершают имущественные преступления против граждан. Данная запись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает автора, распространившего заведомо ложную информацию.

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