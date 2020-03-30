Сегодня Томская филармония будет транслировать концерт «SYMPHO-JAZZ. Фрэнк СИНАТРА и другие»

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2020 // Фото: Томская филармония

Сегодня, 30 марта, состоится трансляция концерта Томской филармонии «SYMPHO-JAZZ. Фрэнк СИНАТРА и другие». Также трансляции пройдут 31 марта, 1, 2 и 3 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В программе сегодняшнего концерта прозвучат джазовые композиции с аранжировками, специально написанными для этого мероприятия.

Завтра, 31 марта, в концерте «Картинки с выставки» в исполнении солистов Томской филармонии прозвучат самые известные произведения М.П. Мусоргского, такие как: фрагменты опер «Борис Годунов», «Хованщина»; фрагменты вокальных циклов «Песни и пляски смерти» и «Детская»; песни и романсы и фортепианный цикл «Картинки с выставки».

На среду, 1 апреля, запланирована трансляция монооперы Микаэла Таривердиева «Ожидание».

На четверг, 2 апреля, — трансляция концерта Томского Академического симфонического оркестра «Чайковский и Рахманинов».

Вечером в пятницу, 3 апреля, томичей приглашают виртуально посетить концерт «Король-флейтист: Фридрих II Великий».

Начало всех трансляций в 19.00.

Коллективы и солисты филармонии ведут активную репетиционную работу над будущими концертными программами, готовятся выйти на сцену для того, чтобы выступить перед зрителями и в прямом эфире.

Более подробная информация о работе Томской областной государственной филармонии представлена на сайте учреждения.

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