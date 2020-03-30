Жители Томской области ответственно отнеслись к самоизоляции после зарубежных поездок — МВД

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

Полицейские, чиновники и сотрудники Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции жителями Томской области, прибывшими из-за рубежа, зафиксировали всего одно нарушение, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По состоянию на 30 марта проверено более 7,5 тыс. человек. За нарушение законодательства, связанного с несоблюдением режима самоизоляции, полицейскими зафиксировано правонарушение», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что полиция и сотрудники управления Росгвардии по Томской области поддерживают правопорядок в общественных местах, а также работает «горячая линия», куда можно сообщить о нарушении карантина.

По данным пресс-службы администрации Томской области, в настоящее время в инфекционном отделении больницы №3 Томска находятся два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ранее из больницы выписали одного вылеченного пациента.

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