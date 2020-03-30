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Томичам предлагают выбрать название для нового общежития ТГУ

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Сегодня, 30 марта, на сайте Томского госуниверситета стартовало голосование за лучшее название нового общежития вуза на ул.Аркадия Иванова, сообщает пресс-служба ТГУ.

Ранее специальная комиссия, в состав которой вошли представители ректората, студсовета, профкома и других подразделений вуза, определили топ-5 вариантов из 150 наименований, предложенных студентами, преподавателями, выпускниками и людьми, неравнодушными к ТГУ.

"При рассмотрении предложенных наименований нужно было учесть множество факторов, в том числе чтобы «имя» общежития не нарушало чужие авторские права, не имело двусмысленного звучания на другом языке и многое другое. Поэтому наряду с представителями студенческого профкома, студсовета, деканатов, учебных институтов и ректората в состав комиссии, определявшей топ-5, входили юристы и лингвисты", – говорит проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.

По итогам отбора комиссии в пятерку названий-лидеров, предложенных для голосования, вошли названия «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика». Голосование продлится с 30 марта по 5 апреля включительно. Результаты будут объявлены на сайте университета и в группах ТГУ в соцсетях.

В сообщении отмечается, что новосёлами нового общежития, состоящего из двух корпусов, станут, в основном, магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов, приехавшие учиться в ТГУ из разных уголков России и из-за рубежа. В общежитии оборудованы конференц-зал, места для занятий спортом, в каждом корпусе предусмотрены пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья.

Для удобства проживающих будут организованы кухни общественного пользования на каждом этаже, для них закуплены холодильники, плиты, мебель. Общая площадь нового общежития ТГУ превышает 21 тысячу квадратных метров.

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