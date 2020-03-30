В ближайшие дни почтовые отделения Томской области будут закрыты для посещения

30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

С сегодняшнего дня, 30 марта, в Томской области отделения почтовой связи будут недоступны для посещения клиентами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Особый режим работы введен, чтобы не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников. Об изменении графика станет известно после 1 апреля. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, обеспечивая производственный процесс — обработку и доставку почты, корреспонденции.

«Одна из главных задач компании сейчас — обеспечить доступность почтовых услуг. Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться нашими цифровыми сервисами и готовы оказывать им услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем», — подчеркнул заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов, уточнив, что сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.

Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций и является важнейшим звеном множества ключевых сфер — логистики, торговли, финансов и др.

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