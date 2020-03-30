После вмешательства прокуратуры в Томской области работникам воздушного и водного транспорта доначислена зарплата на 3,5 млн рублей

30 марта 2020 / Томский Обзор

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства на транспортных предприятиях региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Установлено, что были нарушены трудовые права работающих в сельской местности женщин на установление сокращенной продолжительности рабочего времени и оплаты сверхурочной работы.

«Работодателем не исполнялась обязанность по установлению 36-часовой рабочей недели с сохранением заработной платы в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы, а также повышенной оплаты сверхурочной работы либо ее компенсации предоставлением дополнительного времени отдыха для данной категории трудящихся», — говорится в сообщении.

Руководству ООО «Аэропорт Томск», ООО «Аэропорт Томск Сервис», ООО «Газпромнефть-Аэро Томск», ООО «РТК» были внесены представления, по итогам рассмотрения которых восстановлены трудовые права 212 женщин.

«Работницам доначислена и выплачена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Кроме того, виновные юридические лица и их руководители привлечены к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

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