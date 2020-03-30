Томичи могут сообщить о фактах нарушения карантина по «горячей линии» полиции

30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томская полиция открыла «горячую линию», на которой будут принимать сообщения о фактах нарушения карантинных ограничений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Звонки и обращения принимают по номерам: (3822) 49-99-94, 27-12-20 или 102. Региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса напоминает о необходимости самоизоляции всех, кто недавно вернулся из-за границы.

Соблюдение режима изоляции во время подомовых обходов проверяют сотрудники органов внутренних дел и специалисты Роспотребнадзора, посетившие уже более 7,5 тысячи томичей.

«За нарушение административного законодательства и несоблюдение карантинных ограничений предусмотрена административная ответственность», — предупреждают правоохранители.

Об известных фактах нарушения предписанного карантина жители Томской области могут сообщить по телефону горячей линии регионального управления МВД 8 (3822) 49-99-94, в дежурную часть полиции — 8(3822) 27-12-20 или по короткому номеру ведомства 02 (со стационарных телефонов) и 102 (с мобильных операторов).

Также в УМВД призывают томичей внимательно относиться к публикуемой в интернете и мессенджерах информации и ориентироваться на официальные источники.

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