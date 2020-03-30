В Томской области по прежнему два пациента с коронавирусом

По данным на утро понедельника, 30 марта, в Томской области находятся два пациента с коронавирусной инфекцией. Их диагнозы были подтверждены 26 и 29 марта, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

В инфекционном отделении больницы №3 Томска находятся 25 пациентов: у 15-ти диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у 10-ти человек ПЦР-тесты в работе. У трех пациентов северской больницы диагноз на коронавирус не подтвержден.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй — 26 марта.

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