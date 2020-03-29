Третий пациент с коронавирусом в Томске находится в удовлетворительном состоянии

Состояние пациента, у которого диагностирован коронавирус сегодня, 29 марта, оценивается как удовлетворительное, Медиками были проведены все необходимые исследования, на данный момент симптомов заболевания у него нет, сообщает канал «Область здоровья».

Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, заместитель губернатора Иван Деев сообщил, что пациент по возрасту не входит в группу риска, прибыл в Томск из США. Контактировавшие с ним граждане также изолированы.

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