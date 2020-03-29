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Третий случай коронавируса подтвержден в Томской области

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В Томской области сегодня, 29 марта, зарегистрирован третий пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев сообщил, что пациент в возрасте не из группы риска прибыл в Томск из США. Сам больной и контактировавшие с ним граждане изолированы.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй — 26 марта.

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