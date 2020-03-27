Спортивным организациям Томской области рекомендовали отменить все занятия на неделю

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2020 // Фото: depms.ru

В связи с сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Томской области региональный департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту рекомендовал руководителям молодежных и спортивных организаций отменить ряд запланированных мероприятий.

Как уточняется на сайте ведомства, руководителям руководителям молодежных организаций и объединений Томской области рекомендуется прекратить проведение мероприятий, совещаний и сборов до 1 мая (за исключением волонтерских штабов по оказанию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019).

Руководителям организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, директорам муниципальных детско-юношеских спортивных школ, руководителям региональных спортивных федераций Томской области рекомендовано объявить неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей для всех сотрудников физкультурно-спортивных учреждений Томской области, а также на это время отменить занятия во всех физкультурно-спортивных секциях.

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