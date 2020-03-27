СибГМУ запустил дистанционный учебный курс о коронавирусной инфекции

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2020 // Фото: vk.com/ssmutomsk

В целях профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции СибГМУ запускает учебный курс в дистанционном формате для врачей, студентов-медиков и всех, кто интересуется информацией о коронавирусной инфекции.

Лекционный блок курса включает данные о современной таксономии коронавирусов, патогенетических особенностях вируса, мерах профилактики и лечения. Отдельная лекция посвящена острому респираторному дистресс-синдрому, как осложнению инфекции.

Информация курса разбита на три части. Первая, под названием «Коронавирусная инфекция: профилактика, диагностика и лечение», включает в себя ряд презентаций, видеороликов, справочников и документов, содержащих как общую, так и подробную информацию о гриппах, ОРВИ и короновирусных инфекциях. Вторая называется «Клинические рекомендации и нормативные документы», содержит дополнительные материалы и новые рекомендации о диагностике, профилактики и лечению от Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОЗ а также Роспотребнадзора. Заключительная часть состоит из проверочного теста - «Тест для самоконтроля».

Все материалы находятся в открытом доступе, однако, для прохождения финального теста необходимо быть зарегистрированным пользователем сайта СибГМУ.

«Проходите курс и берегите себя, кто предупрежден, тот вооружен!» - призывают организаторы проекта.

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