В Томске выписали первого излечившегося от коронавируса пациента

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

Первая пациентка, заболевшая новой коронавирусной инфекций Covid-19, выписана из инфекционного отделения горбольницы №3. Двукратные ПЦР-тесты, проведенные по результатам лечения, показали отрицательный результат, сообщает канал «Область здоровья».

Лечение заболевания проводилось в соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». На сегодняшний день пациентка здорова и не представляет угрозы для окружающих людей.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта.

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