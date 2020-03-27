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Два случая заболевания коронавирусом остаются подтвержденными в Томской области

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По данным на сегодняшнее утро, 27 марта, в Томской области зарегистрировано два пациента, анализы которых показали положительный результат на COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, первый случай заболевания зарегистрирован 18 марта, второй — 26 марта.

В инфекционных отделениях северской и томской больницы находятся 32 человека. Семь пациентов продолжают лечение в Северске, у всех отрицательные ПЦР-тесты. В горбольнице №3 Томска 25 человек, у шести из них тесты отправлены на исследование.

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