Второй человек с коронавирусной инфекцией в Томске привез заболевание из Европы

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Томска, анализы которого показали положительный результат на коронавирус, заболел после посещения одной из стран Европы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области Ивана Деева.

«Случай завозной, человек прибыл во второй неделе марта из Европы. Эпидемиологи отработали ситуацию полностью, дополнительно взяты материалы. Проверены условия изоляции, она достаточная, и это не инфекционное отделение», — сказал Деев.

По его данным, заболевший не является человеком преклонного возраста, симптомов коронавирусной инфекции у него нет.

Ранее сообщалось о втором подтвержденном случае коронавирусной инфекции в Томской области. Первый был выявлен 18 марта у жительницы Томска, вернувшейся из Италии.

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