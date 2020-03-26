Завтра томичей ждет мокрый снег и порывистый ветер

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 27 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со сылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Местами ожидаются осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, усиление ветра, местами с порывами до 18-23 м/с, на дорогах местами сильная гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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