В Томске загорелась крыша здания, в котором находится «Йохан Пивохан»

26 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 26 марта, в Томске загорелась кровля здания на пр.Кирова, 58, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило в 12.12. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 000 кв.метров. Пожару присвоен третий повышенный уровень сложности.

На месте работают около 20 единиц техники и 80 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Видео: телегарм-канал Милый Томск

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